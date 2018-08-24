В Еврокомиссии призвали Италию воздержаться от «угроз»

Рим, , 15:16 — REGNUM Угрозы в адрес Евросоюза «ни к чему не приведут», в Европе работают «на условиях кооперации, а не угроз», заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштейн в пятницу, 24 августа, передает информагентство Ansa.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции (вообще и конкретно — с кораблем Diciotti), то возглавляемое им правящее «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС.

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Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание. По законам ЕС, у стран нет обязанности принимать мигрантов. Корабль стоит в порту Катании, но не выпускает мигрантов на берег.

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Винтерштейн добавил, что Евросоюз «плотно работает» над решением данного вопроса. Что касается членских взносов, то в истории не было ни одного случая, чтобы государство-член ЕС не вносило свой ежемесячный платеж, добавили в Еврокомиссии.

В Италии слова о «плотной работе» сочли еще одним доказательством того, что переходить от слов к делу Евросоюз не собирается.

«Мы не хотим, чтобы нас водили вокруг пальца. Принципы солидарности были важны для Евросоюза с самого момент его появления на свет. Если он не в состоянии распределить между странами 170 мигрантов, прибывших в итальянский порт, значит, есть серьезная проблема с соблюдением этих основополагающих принципов», — сказал ранее Ди Майо.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.