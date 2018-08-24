Со второй попытки: в Екатеринбурге «пенсионеров» сняли с выборов в гордуму

Екатеринбург, 24 августа 2018, 15:15 — REGNUM В Екатеринбурге Ленинский районный суд удовлетворил иск представителей ЛДПР об отмене регистрации списка Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) на выборы в городскую думу по единому избирательному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
«Решение может быть обжаловано в установленные законом сроки», — уточнили в суде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ЛДПР уже обращались в суд с иском об отмене регистрации списков партии РППС на выборы в гордуму Екатеринбурга. Однако тогда суд оставил иск без удовлетворения, а апелляционная жалоба на решение первой инстанции была отклонена.
Повторно представители ЛДПР обратились в суд после того, как 20 августа в Москве президиум центрального совета РППС отменил постановления общего собрания свердловского отделения партии
Отметим, что городская избирательная комиссия была привлечена к суду как «третья сторона».
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