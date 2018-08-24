Порошенко рассказал помощнику президента США об «эффективности» ВСУ

Киев, , 15:08 — REGNUM Одними из самых «сильных и эффективных в Европе» являются именно вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с помощником главы США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Киеве.

«Я горжусь тем, что украинские ВС являются одними из самых сильных и эффективных армий в Европе», — отметил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 24 августа президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на параде в Киеве по случаю дня независимости государства заявил, что Европейский союз не сможет без Украины стать «завершенным проектом».

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