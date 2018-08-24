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Порошенко рассказал помощнику президента США об «эффективности» ВСУ

Политика

«Я горжусь»

Порошенко рассказал помощнику президента США об «эффективности» ВСУ
Теодор Жерико. Умалишенный, воображающий себя полководцем (фрагмент). 1822

Киев, 24 августа 2018, 15:08 — REGNUM  Одними из самых «сильных и эффективных в Европе» являются именно вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с помощником главы США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Киеве.

«Я горжусь тем, что украинские ВС являются одними из самых сильных и эффективных армий в Европе», — отметил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 24 августа президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на параде в Киеве по случаю дня независимости государства заявил, что Европейский союз не сможет без Украины стать «завершенным проектом».

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