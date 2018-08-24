На границе Ростовской области и Украины обозначена карантинная зона

Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM В приграничных с территорией Украины населённых пунктах Ростовской области обозначена карантинная зона. В донском правительстве ИА REGNUM проинформировали, что таким образом российский регион может защититься от чумы крупного рогатого скота, оспы овец, ящура, сибирской язвы и других опасных заболеваний животных.

Решение об установлении карантинной полосы на российско-украинской границе было принято управлением ветеринарии Ростовской области в феврале 2018 года. Уточняется, что пасти и содержать домашний скот запрещено на 300-метровой карантинной полосе.

«Органам местного самоуправления было предписано обозначить границы карантинной полосы 174 предупреждающими знаками. Эта работа проведена в полном объеме. Мероприятия осуществлены в Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Тарасовском районах», — пояснил начальник управления Владимир Жилин.

По сведениям пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за это время в управление ветеринарии передано пять материалов, связанных с незаконным перемещением животных и продукции животного происхождения через российско-украинскую границу. Инциденты зафиксированы в Чертковском и Миллеровском районах.

Было задержано около 600 кг говядины, 200 шкур крупного рогатого скота, более 300 килограммов колбасной продукции, 50 килограммов плавленого сыра и шесть лошадей. Нарушители привлечены административной ответственности, продукция уничтожена, лошади отправлены по месту назначения.

ИА REGNUM напоминает, что протяженность российско-украинской границы в Ростовской области превышает 660 километров. В 2017 году на Дону начали строить забор на границе с Украиной. Ограждение должно помочь пограничникам в борьбе с нарушителями и контрабандистами.

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