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Ашхабад призвал страны Туркестана приступить к программе по Аралу

Политика

Сохранение Арала стало проблемой всего международного сообщества

Ашхабад призвал страны Туркестана приступить к программе по Аралу
Пересохшее дно Аральского моря. Последний приют корабля

Туркменбаши, Туркмения, 24 августа 2018, 15:01 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов призвал страны Туркестана и международное сообщество к практической реализации концепции программы ООН для Аральского моря, сообщает 24 августа агентство «Туркменистан сегодня».

Глава Туркмении отметил, что сохранение Арала стало проблемой всего международного сообщества. Бердымухамедов подчеркнул, что целью программы ООН по Аральскому морю является активизация сотрудничества между Международным фондом спасения Арала и ООН для развития Аральского региона.

Напомним, в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро на Конференции по устойчивому развитию Туркмения предложила разработать специальную программу ООН для Арала, которая должна включать меры по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря.

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Проблема Аральского моря
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