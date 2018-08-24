На Урале суд подтвердил снятие звезды «Уральских пельменей» с выборов

Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM В Екатеринбурге звезда телепроекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не сможет продолжить избирательную кампанию в качестве кандидата в городскую думу. Соответствующее решение принял Свердловский областной суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Юлии Михалковой на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что решение суда вступило в законную силу, однако у адвокатов ещё есть возможность обжаловать решение первой инстанции в кассационном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, Юлия Михалкова была зарегистрирована в качестве кандидата по одномандатному округу №9 в конце июля, после того как собрала необходимое количество подписей в свою поддержку. Однако впоследствии её конкурент по избирательному участку от Партии пенсионеров Рустэм Казыханов оспорил в суде законность её регистрации.

«Причиной стало то, что из собранных 323 подписей 35 были признаны недействительными. По нормам избирательного права для регистрации кандидата необходимо не менее 295 действительных подписей», — уточнили в суде.

После рассмотрения иска Ленинский районный суд удовлетворил заявление истца, признав часть подписей недействительными. После этого адвокаты Юлии Михалковой оспорили решение первой инстанции в Свердловском областном суде.

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