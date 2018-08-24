Детские сады Австрии получили €180 млн инвестиций и новый стандарт качества

Фишаменд, Австрия, , 14:57 — REGNUM 24 августа канцлер Австрии Себастьян Курц презентовал программу развития детских садов, пишет портал Heute.

Власти Австрии провели пресс-конференцию в одном из детских садов города Фишаменда, на которой, помимо канцлера, присутствовали вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, министр по вопросам семьи Юлиана Богнер-Штраус, власти Нижней Австрии.

«Это прекрасный день для семей и детей в Австрии! Австрия инвестирует €180 млн в детские сады и их оборудование — больше, чем в прошлом году (…). Впервые наряду с запретом хиджабов в детских садах разработаны четкие правила, обозначены ценности и стандарты качества для детских садов, чтобы покончить в них с злоупотреблениями, прежде всего в исламских садах», — подытожил канцлер на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете ношения хиджаба разрабатывался в Австрии с апреля 2018 года. Закон направлен на предотвращение возникновения параллельного общества в стране и на защиту прав детей.

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