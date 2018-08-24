Арест экс-мэра столицы Киргизии продлили на месяц

Бишкек, , 14:47 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии в ходе заседания, состоявшегося сегодня, 24 августа, принял решение оставить бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова под стражей до 28 сентября 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

Отметим, что изначально для него в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде, но впоследствии Первомайский районный суд вынес вердикт об аресте бывшего градоначальника до 28 июня. Затем срок содержания под стражей продлили до 28 августа.

Также на его имущество был наложен арест.

ИА REGNUM напоминает, что 18 мая 2018 года экс-мэру столицы Киргизии Кубанычбеку Кулматову было предъявлено обвинение по статье «Коррупция» .

По версии следственных органов, в 2014 году он незаконно использовал $2 млн (более 137 млн рублей по текущему курсу) грантовых средств, полученных Киргизией в рамках проекта по модернизации столичной ТЭЦ.