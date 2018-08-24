В Кремле заявили, что Путин продолжает контактировать с Медведевым

Москва, , 14:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин продолжает находиться в контакте с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Об этом 24 августа сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «президент традиционно в постоянном контакте с председателем правительства», в том числе и в настоящее время, вне зависимости от их с премьер-министром местоположения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в пресс-службе правительства России заявили, что премьер-министр Дмитрий Медведев на появлялся несколько дней в публичном присутствии в связи со спортивной травмой. Публичные встречи главы российского правительства в ближайшие дни не состоятся, добавили в пресс-службе.

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