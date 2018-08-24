Песков о назначении Бабича: «Особый посол в особой для нас стране»

Москва, , 14:45 — REGNUM Бывший полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, назначенный послом России в Белоруссии, будет работать в «особой для нас стране». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это особый посол (Михаил Бабич) в особой для нас стране», — сказал представитель Кремля.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 24 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Бабича послом России в Белоруссии.

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