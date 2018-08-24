Единоросс предлагает штрафовать за опубликованное селфи на крыше

Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Для любителей погулять по крышам могут ужесточить наказания по всей России. С таким предложением выступил петербургский депутат от «Единой России» Денис Четырбок. Он уже внес соответствующую федеральную инициативу в городской парламент, передает 24 августа корреспондент ИА REGNUM.

Четырбок требует жестче наказывать тех, кто «несанкционированно» проникает на крыши многоквартирных домов и других высотных объектов. Для этого, на его взгляд, необходимо внести поправки в КоАП РФ.

Между тем, в России уже есть запрет на прогулки по крышам, если человек не имеет никакого отношения, например, к кровельным или другим работам. Однако наказывать за такие вылазки пока еще не начинали.

Если же и доходит до взысканий, то наказанию подвергаются лишь те, кто забирается на крышу охраняемого объекта или распивает там алкоголь. При этом «сумма взыскания незначительна», считает депутат.

Четырбок предлагает штрафовать граждан за «незаконные экскурсии» по крышам на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

Особенной кары, на взгляд народного избранника, заслуживают те избиратели, кто еще и рассказывает о своих «приключениях» в СМИ или в социальных сетях, например, загружают фотографии в Instagram. Эти процессы необходимо контролировать сверху: Четырбок хочет, чтобы на публикацию селфи с крыш штрафовали сразу на дополнительные 15 тыс. рублей. Должностные и юридические лица в этом случае лишатся 50 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Четырбок уже заявляет, что «утвердить законопроект на региональном уровне планируется осенью», хотя в Законодательном собрании Петербурга его еще не обсуждали. В случае одобрения депутатами городского парламента, документ будет направлен в Государственную Думу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Четырбок уже озаботился петербургскими руферами. Сначала предложил наказывать рублем организаторов экскурсий по крышам на городском уровне, потому что, по мнению депутата, у организаторов «таких мероприятий» должны быть на них разрешения властей. Затем обещал взяться и за обычных руферов. По мнению Четырбока, на рынке должны остаться лишь «легальные экскурсии».

Заметим, по Жилищному кодексу РФ крыши многоквартирных домов являются общим имуществом собственников дома, так что жители имеют право пользоваться им так же, как и любым другим имуществом, в том числе подниматься туда и проводить с собой людей, если доступ на крышу открыт. Если же доступ закрыт, то собственники в праве требовать его получения от управляющей компании.

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