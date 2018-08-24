Национализм с ошибками: что сказал Порошенко на военном параде

Киев, , 14:24 — REGNUM В пятницу, 24 августа, президент Украины Петр Порошенко принимал военный парад по случаю Дня независимости. Произнося пафосную речь, он совершил ошибку в тексте гимна ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украинский язык для Порошенко, как и для 85% населения страны, неродной. Смесь агрессивного пустопорожнего пафоса с ошибками (вызванными фантазийностью правил, в данном случае принудительным говорением на чужом языке) — характерная черта украинского государства времен майдана.

Министр обороны Степан Полторак объехал войска, они встречали его по новым правилам — нацистским приветствием «Слава Украине». Порошенко в своей речи сказал, что «украинская армия вошла в число сильнейших в Европе». Но список «вложений» в армию исчерпывается болтовней, нацистскими приветствиями и инструкторами НАТО. На другой чаше весов — нищие солдаты, принуждение к гражданской войне, бессмысленные смерти и ранения, хищения госзаказа и отсутствие монополии на применение силы.

Порошенко продолжал свою речь: при его правлении «компас Украины уверенно показывает на Запад», он внесет в парламент законопроект о евроатлантических устремлениях, без Украины Евросоюз неполон. Последний тезис, конечно, может как следует рассмешить. А ничего подлинно «западного» в украинской политике нет: вместо правил игры — экономическая и политическая коррупция, вместо прав и свобод — агрессия. Из западного — лишь слово «Запад».

Отдельно был затронут и церковный вопрос — о возможной «автокефалии» украинской православной церкви и отделении от РПЦ. Бывший «почетный дьякон» московского патриархата грозил пальчиком не только Москве, но и Константинополю. Из него такой же христианин, как из Андрея Парубия — спикер парламента; слова произносятся, но означают совсем иное: «майдан при случае не откажется украсть храмы РПЦ и ввести там правильную пропаганду».

Ну и, конечно, Порошенко добавил, что Украина «разорвала все путы с Российской империей». «Остаточне прощавай» произносится как мантра уже не первый год. Сам Порошенко, как и родственники целого ряда других лидеров майдана, ведут бизнес в России и с Россией. Его слова — лишь попытка создать образ врага, даже не создать — обозначить; попытка несерьезная, в которую не верит никто, включая говорящего.

И так — во всем, и так — уже пятый год. Реальная политика на Украине не имеет никакого отношения к произносимым словам. Хвататься за власть, доить Украину, расхищать кредиты, русофобствовать для создания имиджа «патриота», продавать себя задешево Западу в качестве агрессивно-послушной болонки — все это именуется «евроатлантическими устремлениями», «остаточным прощавай», «безальтернативным западным выбором», «жизнью по-новому».

Жители Украины никогда и не имели никакого влияния на собственную политику, просто после второго майдана это стало совсем очевидным. Что они делают, слушая агрессивный националистский бред (с ошибками), глядя на воровство, гражданскую войну, уничтожение остатков общественного договора? Ничего. Собирают польскую клубнику, строят русские дачи и ждут, когда и чем все это кончится.