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Туркмения: Туркестану необходим правовой механизм по водным ресурсам

Политика

Глава Туркмении подтвердил готовность к тесному сотрудничеству со странами Туркестана

Ашхабад, 24 августа 2018, 14:26 — REGNUM  Одним из важнейших вопросов для стран Туркестана является создание правового механизма, учитывающего интересы всех стран региона в вопросах управления водными ресурсами, заявил 24 августа президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Об этом сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава Туркмении подтвердил готовность к тесному сотрудничеству со странами Туркестана в вопросе решения катастрофы Аральского моря. Бердымухамедов подчеркнул, что странам необходимо сформировать новый правовой инструмент в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в конгресс-центре национальной туристической зоны «Аваза» в Туркмении проходит саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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Проблема Аральского моря
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