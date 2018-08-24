Туркмения: Туркестану необходим правовой механизм по водным ресурсам

Ашхабад, , 14:26 — REGNUM Одним из важнейших вопросов для стран Туркестана является создание правового механизма, учитывающего интересы всех стран региона в вопросах управления водными ресурсами, заявил 24 августа президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Об этом сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава Туркмении подтвердил готовность к тесному сотрудничеству со странами Туркестана в вопросе решения катастрофы Аральского моря. Бердымухамедов подчеркнул, что странам необходимо сформировать новый правовой инструмент в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в конгресс-центре национальной туристической зоны «Аваза» в Туркмении проходит саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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