Путин поздравил президента Финляндии с днем рождения

Москва, , 14:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которого поздравил политика с днем рождения. Об этом сообщает в пятницу, 24 августа, пресс-служба Кремля.

«В. Путин тепло поздравил президента Финляндии С. Ниинистё с 70-летием», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Финляндии Саули Ниинистё в Сочи.

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