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Узбекистан готов к сотрудничеству для смягчения катастрофы Аральского моря

Политика

Для преодоления последствий экологической катастрофы необходимо объединить усилия

Узбекистан готов к сотрудничеству для смягчения катастрофы Аральского моря
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Высохшее дно Аральского моря

Ташкент, 24 августа 2018, 14:02 — REGNUM  Узбекистан готов сотрудничать со странами Туркестана для смягчения последствий экологической катастрофы Аральского моря, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

«Нынешнее историческое заседание глав государств-учредителей фонда, которое проходит после почти десятилетнего перерыва, откроет новую страницу в деятельности организации», — заявил Мирзиёев.

По его мнению, заседание придаст новый мощный импульс региональному партнерству в Туркестане. Президент Узбекистана подчеркнул, что для преодоления последствий экологической катастрофы необходимо объединить усилия с учетом интересов всех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в туркменском городе Туркменбаши главы стран Туркестана обсудили ситуацию с высыханием Аральского моря. Стороны отметили, что странам необходимо консолидировать усилия для смягчения последствий катастрофы.

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Проблема Аральского моря
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