Узбекистан готов к сотрудничеству для смягчения катастрофы Аральского моря

Ташкент, , 14:02 — REGNUM Узбекистан готов сотрудничать со странами Туркестана для смягчения последствий экологической катастрофы Аральского моря, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

«Нынешнее историческое заседание глав государств-учредителей фонда, которое проходит после почти десятилетнего перерыва, откроет новую страницу в деятельности организации», — заявил Мирзиёев.

По его мнению, заседание придаст новый мощный импульс региональному партнерству в Туркестане. Президент Узбекистана подчеркнул, что для преодоления последствий экологической катастрофы необходимо объединить усилия с учетом интересов всех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в туркменском городе Туркменбаши главы стран Туркестана обсудили ситуацию с высыханием Аральского моря. Стороны отметили, что странам необходимо консолидировать усилия для смягчения последствий катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы стран Туркестана обсудили пути смягчения последствий катастрофы Арала

Читайте развитие сюжета: Туркмения: Туркестану необходим правовой механизм по водным ресурсам