Европа предоставит €18 млн в помощь Ирану

Брюссель, , 14:01 — REGNUM Европа принимает пакет мер помощи Ирану, сообщается на официальном сайте Европейской комиссии 23 августа.

Комиссия приняла первый пакет проектов стоимостью 18 миллионов евро, в том числе 8 миллионов евро для поддержки частного сектора Ирана, чтобы помочь стране компенсировать влияние санкций США.

Все это стало частью усилий Европейского союза по поддержке ядерного соглашения, которое в мае 2018 года покинул президент США Дональд Трамп. Эта помощь является частью более широкого пакета на сумму 50 млн евро.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини в своем заявлении заявила, что группа европейских стран решила сотрудничать с Ираном. «Этот новый пакет расширит экономические отношения наших стран», — отметила она.

Невен Мимика, комиссар по международному сотрудничеству и развитию, со своей стороны сделал следующее заявление: «С учетом этих мер ЕС демонстрирует свою поддержку народу Ирана и его мирному и устойчивому развитию. Призываю всех, кто сотрудничает с Ираном, особенно в частном секторе, стать более активными».

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