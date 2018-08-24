Силовое урегулирование в Идлибе приведет к катастрофе — глава МИД Турции

Москва, , 13:55 — REGNUM Попытки силового урегулирования ситуации в сирийском Идлибе приведут к катастрофе не только в этом районе, но могут стать угрозой для будущего всей страны, заявил 24 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, важно провести четкие разграничения между террористами и мирными жителями, поскольку, с точки зрения Анкары, все боевики представляют одинаковую угрозу, и со всеми необходимо бороться.

«Вместе с тем необходимо осознать, что любая попытка силового урегулирования ситуации в Идлибе приведет к катастрофе не только в отдельно взятом районе, но и превратится в угрозу для будущего всей Сирии», — считает Чавушоглу.

Напомним, часть сирийской провинции Идлиб, составляющая порядка 3% территории Сирии, контролируется турецкими военными и непримиримыми боевиками, свезенными туда из разных регионов Сирии. Несмотря на режим прекращения огня, боевики ежедневно устраивают обстрелы позиций сирийской армии, населенных пунктов и кварталов Алеппо.

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