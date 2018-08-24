«Украина ‑ и так неоколония Запада»: эксперт о курсе в ЕС и НАТО

Киев, , 13:50 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время зарегистрировать в Верховной раде законопроект о закреплении в конституции страны стремления к членству в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил сегодня, 24 августа, в своей речи по случаю Дня независимости Украины.

«Я буду настаивать на закреплении в конституции нашего стремления присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО. Мы нашли формулу, как сделать это оптимально и быстро, и до открытия осенней сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект», — сказал Порошенко.

Политолог, экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш отвечает на это, что нынешняя, евромайданная Украина — это страна, где сохраняется лишь видимость суверенитета, а на самом деле и так полный контроль со стороны Запада.

Эксперт отмечает, что все эти признаки независимости Украины (законы и конституция, свои органы власти, своя армия, своя валюта) — формальные, показушные, а реальность же совсем другая.

«До государственного переворота в ходе Евромайдана-2014 частично, а после него уже полностью все сколько-нибудь серьёзные решения относительно внешней и внутренней политики Украины (вплоть до того, какие цены на газ должно платить население) принимаются на Западе. В качестве условий МВФ, «рекомендаций» американского посольства, норм соглашений по ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС или в любых других формах — гласных и негласных», — подчеркивает Филиндаш.

В качестве примера он отмечает, что бывший вице-президент США Джозеф Байден совершенно открыто, не стесняясь, рассказывает в своих мемуарах и публичных выступлениях о том, как он отдавал прямые указания и Януковичу, а затем и Порошенко с Яценюком по ключевым вопросам внутренней украинской политики.

«Сразу же после победы Евромайдана, активно поддерживавшегося Западом на всех его этапах, на многие ключевые посты во власти, включая министров, глав крупных государственных компаний и областных администраций, были назначены уже даже не просто «свои сукины сыны», а «совсем-совсем свои сукины сыны» — граждане США, Польши, стран Балтии, Грузии… Теперь уже не только решения о том, как дальше жить Украине, но и осуществление этих решений на практике находятся в руках Запада и его эмиссаров. Точнее — наместников», — заявил эксперт.

По его мнению, Украина сейчас — не колония Запада, так как классические колонии не имели даже формальных признаков суверенитета и напрямую управлялись из метрополии безо всяких туземных посредников, а неоколония.

«Отличия между колониями и неоколониями только в форме, внешней вывеске. Да ещё в том, что для метрополии — Запада, неоколонии выгоднее, чем колонии. Не надо тратиться на содержание колониальной администрации, держать свои оккупационные войска, подавлять неизбежные восстания, испытывать ненависть захваченного населения… Теперь со всем этим справляется местная верхушка, а миллиардные прибыли от эксплуатации неоколоний всё равно выкачиваются в западные банки», — резюмирует украинский политик.