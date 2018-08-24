Германия осудила планы Израиля по строительству жилья в Палестине

Берлин, , 13:40 — REGNUM Власти Германии осудили планы по расширению строительства Израилем жилья на палестинских территориях. Об этом 24 августа заявило министерство иностранных дел Германии.

«В последние дни израильские власти вновь санкционировали шаги по дальнейшему строительству жилья на оккупированной палестинской территории, в том числе торги на постройку 1100 квартир в Восточном Иерусалиме, а также планы по строительству еще 600 квартир в Восточном Иерусалиме и около 1000 в различных частях Западного берега реки Иордан. Правительство Германии осуждает любые односторонние шаги, которые угрожают существованию двух государств», — говорится в тексте МИД, опубликованном на официальном сайте.

Принципа сосуществования двух государств Израиля и Палестины как способа урегулировать главный ближневосточный конфликт придерживается ООН.