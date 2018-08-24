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МИД РФ: Путин может совершить визит в Саудовскую Аравию

Политика

Сроки визита, которые уже прорабатываются, будут зависеть от графика российского лидера

МИД РФ: Путин может совершить визит в Саудовскую Аравию
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом

Москва, 24 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин может совершить визит в Саудовскую Аравию в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

По его словам, сроки визита, которые уже прорабатываются, будут зависеть от графика российского лидера.

Богданов также напомнил, что у Путина есть приглашение от короля Саудовской Аравии посетить с визитом страну.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Кремле сообщил, что сотрудничество России и Саудовской Аравии эффективно на текущем этапе и у него есть потенциал к развитию.

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МИД России
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