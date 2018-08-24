На Украине ждут извинений Порошенко за «Рошен», тарифы ЖКХ и курс гривны

Киев, , 13:35 — REGNUM Политический эксперт Дмитрий Васильев связывает публичные извинения президента Украины Петра Порошенко за то, что в 2014 году не выполнил свое обещание быстро завершить войну на Донбассе «с будущими выборами». Об этом Васильев заявил в эфире телеканала NEWSONE.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа, выступая по случаю Дня государственного флага Украины, президент Петр Порошенко публично извинился перед украинцами за то, что в 2014 году не выполнил свое обещание быстро завершить «антитеррористическую операцию» на Донбассе.

«Более четырех лет назад я заявил, что АТО будет длиться часы, а не месяцы. И теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны, не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. И я жалею, что породил завышенные ожидания, и искренне прошу прощения, что подал надежду, которая не сбылась. Прискорбно, что дал обещание, которое не выполнил. И прошу за это прощения», — сказал Порошенко.

По мнению Васильева, осознание того, что он не выполнит обещание, пришло к Порошенко буквально через несколько часов после инаугурации.

«Это (невозможность выполнить обещание — ред.) он быстро понял, как и все граждане Украины», — считает Васильев.

Вместе с тем политолог отметил, что практика просить прощение перед украинцами нова и необычна для украинских президентов.

«Он публично признал, что он ошибался, и он публично попросил прощения. Это является какой-то новой политической культурой, за что, в принципе, я благодарен президенту за то, что он это сделал», — добавил эксперт.

По его словам, теперь президент Порошенко также может просить прощение перед украинцами за высокую стоимость коммунальных тарифов, обесценивание гривны, доходов населения, медленный экономический рост и работу корпорации «Рошен» в России.

«Сегодня у большинства украинцев болит коммуналка, болит то, что экономика не так активно развивается и в кошельке не так много звенит. Тем более то, что звенит, не имеет большой ценности. Гривна не такая ценная и курс доллара растет. Это тот болезненный вопрос, который болит украинцам. Хотя это не совсем задача президента, это больше задача премьер-министра. Но украинское общество, в том числе ориентирует этот вопрос президенту. Если говорить о коррупции, то к президенту Порошенко есть большой вопрос: почему сегодня в России работает корпорация «Рошен»? Этот вопрос вызывает у украинцев много сомнений», — подытожил Васильев.