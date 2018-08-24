Украина останется транзитёром газа после ввода Nord Stream 2 – Меркель

Тбилиси, , 13:31 — REGNUM После ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Украина останется транзитером газа, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Грузию, сообщает 24 августа Reuters.

По ее словам, даже во время холодной войны Россия и страны Европы продолжали взаимодействовать в энергетической сфере, и сейчас отказаться от этого невозможно.

«Я не против торговых отношений с Россией в этом направлении. — заявила Меркель. - Поэтому, возможно, мы решим проблему Украины и Грузии».

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия обязательно прекратит транзит газа по украинской газотранспортной системе, если газопровод «Северный поток-2» будет достроен. По его словам, «Москва прибегнет к террористическим атакам» на украинскую газовую инфраструктуру.

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