Главы стран Туркестана обсудили пути смягчения последствий катастрофы Арала

Туркменбаши, Туркмения, , 13:37 — REGNUM В туристической зоне «Аваза» в Туркмении состоялось заседание совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщили 24 августа в пресс-службе президента Узбекистана.

В заседании приняли участие главы Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

В ходе заседания стороны обсудили проблемы Аральского моря и меры по улучшению экологической ситуации в регионе. Главы пяти республик Туркестана подняли вопросы смягчения последствий экологической катастрофы Арала. Стороны отметили, что странам необходимо консолидировать усилия для смягчения последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа заместитель директора института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов заявил, что проблему Аральского моря можно решать глобальными и локальными мерами. Эксперт перечислил способы смягчения последствий катастрофы Арала.

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