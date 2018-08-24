Украинский эксперт: Противник нашел самое слабое место ВСУ и ударил туда

Киев, , 13:21 — REGNUM Массированная атака противника на позиции ВСУ под Крымским (Луганщина, под контролем Украины), случившаяся утром 23 августа, может свидетельствовать о недоработках украинской контрразведки. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил военный эксперт Олег Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа штаб операции Объединенных сил Украины заявил о совершении противником широкомасштабной пятичасовой атаки на украинские позиции в районе села Крымское. В результате боев погибли четыре украинских солдата, семеро — ранены. В ЛНР, в свою очередь, заявили, что в атаку пошли именно украинские силовики. По информации из Луганска, атака была отбита без потерь. Между тем на украинском телевидении бой обсуждается как атака именно ВС ЛНР на позиции ВСУ.

«Школьное перемирие» — для гражданского населения, а для военных это — конфликт малой интенсивности, который живет своей жизнью. Вот он и продолжается, идет то обострение и эскалация обстановки, то деэскалация. Меня тревожит то, как они могли подобраться к нашему взводному опорному пункту? Потому что есть разведка, определенные системы наблюдения. Как это они так впритык подобрались? В этом вопрос», — сказал Стариков.

По его словам, войска противника, предположительно, обнаружили слабое место в обороне ВСУ.

«Противник всегда ведет наблюдение за нашими взводными опорными пунктами и ищет самые слабые места. По всей видимости, он нашел самое слабое место, где были какие-то просчеты, и совершил атаку. Видите, сколько людей погибло. По логике окопной войны, атакующий должен потерять в два раза больше людей и в два раза больше раненых. Если они убитыми потеряли 8−10 человек и ранеными — 15−20. Да, действительно, наши дали достойный отпор. А если у них потери меньше, чем у нас, здесь должно разбираться оперативное командование и Генштаб, высылать туда комиссию», — пояснил Стариков.

Он призвал украинские спецслужбы заранее выявлять и предупреждать намерения противника.

«Я сторонник того, что наши специальные службы должны работать на выявление и предупреждение. Четыре года прошло, система контрразведывательных мер должна быть создана. В прошлом году указом президента отмечено, что все правоохранительные органы должны заново создать систему (разведки — ред.)… Надо усилить кадровые позиции. Если наши спецслужбы выявят на ранней стадии такие провокации — честь, хвала, ордена и медали тем, кто поработал», — подытожил Стариков.

Напомним, 22 августа украинский волонтер Сергей Тацюра сообщил, что в Одессу прилетел самолет с 24 ранеными украинскими военными на борту. «Встретили борт! 24 бойца, из которых трое тяжелых. У ребят огнестрельные осколочные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, один боец с переломом позвоночника», — отметил Тацюра. Киев официально не комментировал, в результате каких боевых действий появились эти раненные.

Также 22 августа контактная группа по урегулированию конфликта в ходе переговоров в Минске договорились о новом перемирии на Донбассе, начиная с полуночи 29 августа 2018 года. Сообщается, что решение было принято в связи с началом учебного года.