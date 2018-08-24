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В Пекине посоветовали Вашингтону не делать громких заявлений о переговорах

Политика

Китайский дипломат: для достижения на переговорах хороших результатов следует «спокойно договариваться»

В Пекине посоветовали Вашингтону не делать громких заявлений о переговорах
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Пекин, 24 августа 2018, 13:18 — REGNUM  Пекин предпочитает не делать громкие заявления о переговорах с США по урегулированию торговых конфликтов между двумя странами и предлагает Вашингтону следовать своему примеру. Об этом заявил 24 августа официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По словам китайского дипломата, для достижения на переговорах хороших результатов следует «спокойно договариваться», а не пытаться раздувать свое величие, говоря о превосходстве американской экономики над китайской. Также Лу Кан подчеркнул, что такие заявления могут быть адресованы только американскому обществу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Вашингтоне завершились двухдневные переговоры между представителями Китая и США по урегулированию торгово-экономических конфликтов между двумя странами. В китайском министерстве коммерции назвали переговоры «откровенными и конструктивными».

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Торговая война между Китаем и США
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