В челябинском Миассе депутаты снова сорвали сессию

Миасс, Челябинская область, , 13:17 — REGNUM В челябинском Миассе снова сорвана сессия городского собрания депутатов. Она была назначена на 24 августа, но в итоге так и не началась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горсобрании.

Сегодня, 24 августа, должна была состоятся вторая часть 41-й сессии, которую так и не удалось завершить ранее, и пройти 42-я сессия горсобрания. Однако, по информации пресс-службы, депутат Елена Безденежных ушла из зала. Кворум в итоге оказался сорван.

В горсоборании уточнили и причину возникшей ситуации. Оказалось, что по протесту прокурора для рассмотрения депутатами был подготовлен проект поправок в порядка оформления разрешения на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений. Документ был принят ещё в 2015 году. Комиссии ранее рекомендовали принять изменения. Но депутат внесла свои два предложения. Её коллеги их не одобрили. В итоге она покинула зал.

Отметим, скандалы и срывы сессий в Миассе не редкость. А 15 мая в отставку пришлось уйти мэру Геннадию Васькову. Назначенный вслед за этим конкурс по избранию нового главы завершился провалом.