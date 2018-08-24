Ди Майо: Италия не собирается выходить из ЕС

Рим, , 13:15 — REGNUM Италия не собирается выходить из Европейского союза, заявил вице-премьер страны Луиджи Ди Майо в пятницу, 24 августа, передает Affari Italiani.

Ранее вице-премьер заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции, то возглавляемое им правящее «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС.

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, но лишь для того, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их. Позже страны ЕС отказались выполнять это обещание. По законам ЕС, у стран нет обязанности принимать мигрантов.

«Мы не хотим, чтобы нас водили вокруг пальца. Принципы солидарности были важны для Евросоюза с самого момент его появления на свет. Если он не в состоянии распределить между странами 170 мигрантов, прибывших в итальянский порт, значит, есть серьезная проблема с соблюдением этих основополагающих принципов», — сказал Ди Майо.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что помогать мигрантам нужно «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.