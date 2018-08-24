Главы Узбекистана и Туркмении обсудили двусторонние отношения

Туркменбаши, Туркмения, , 13:15 — REGNUM Президенты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёеым в городе Туркменбаши, сообщили 24 августа в пресс-службе президента Узбекистана.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, промышленной и других сферах.

Стороны отметили, что в апреле государственный визит Бердымухамедова в Узбекистан придал новый импульс отношениями между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Туркмении пригласил Мирзиёева принять участие в саммите государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

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