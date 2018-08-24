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Мантурова переизбрали председателем совета директоров ОАК

Политика

Решение 20 августа принял Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)

Мантурова переизбрали председателем совета директоров ОАК
Иллюстрация: Kremlin.ru
Денис Мантуров

Москва, 24 августа 2018, 13:09 — REGNUM  Главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) переизбрали министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Такое решение 20 августа принял Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании.

«Мантуров вновь избран председателем Совета директоров ПАО «ОАК», — говорится в сообщении.

Напомним, Мантуров занимает данный пост с 2015 года.

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