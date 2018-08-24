Вице-канцлер Австрии о мигрантах с Diciotti: это вовсе не беженцы

Вена, , 13:00 — REGNUM Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе прокомментировал ситуацию с итальянским патрульным судном Diciotti с мигрантами на борту, находящимся в порту Катания на Сицилии. Свое мнение политик опубликовал в Twitter.

«Речь идет не о «беженцах», а об экономических мигрантах, которые стремятся проникнуть в нашу социальную систему. Следовательно, эти люди должны быть немедленно возвращены назад, в том числе им даже не должно быть позволено ступить на европейскую землю!» — написал Штрахе.

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Как сообщало ИА REGNUM, судно взяло на борт более недели назад 177 мигрантов из Африки. 22 августа глава МВД Италии Маттео Сальвини позволил сойти на итальянский берег только 29 несовершеннолетним мигрантам.

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