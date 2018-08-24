Трамп мог бы помиловать Ярошенко в пику Обаме?

Москва, , 13:02 — REGNUM Если дальнейшие попытки РФ добиться освобождения российского летчика Константина Ярошенко, приговорённого в США к 20 годам тюрьмы, ни к чему не приведут, она могла бы предложить Америке обмен её граждан, осуждённых в РФ, на российских, пребывающих в тюрьмах США. Об этом 23 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

«Для чего нужен МИД РФ и вообще государство? — риторически поинтересовался он. — Государство прежде всего нужно для защиты своих граждан. Гражданство — это отношения взаимного доверия и защиты между государством и тем, кто в нём живет. Это первая святая обязанность. Сирии и остальное — потом. Семь лет (Ярошенко был осуждён 7 сентября 2011 года — прим. ИА REGNUM ) — это ужасный срок. Президент США Дональд Трамп может помиловать его, хотя бы по потому, что того посадили при Обаме».

При этом Платошкин добавил, что, если дипломатические усилия РФ не приведут к освобождению Ярошенко, то есть «способ, которого никто не отменял — обмен».

«Такой случай у нас был в 2010 году, когда мы меняли осуждённых в США на осуждённых здесь», — добавил Платошкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, власти Российской Федерации пытаются добиться от руководства США облегчения режима содержания в тюрьмах российских граждан. Об этом чиновник заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

Также отметим, что российский лётчик Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Власти США обвинили его в контрабанде крупной партии кокаина. В 2011 г. суд Нью-Йорка приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ о содержащихся в тюрьмах США гражданах: «Никто нами не брошен»