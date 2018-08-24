МИД Франции обеспокоен судьбой Салаха Хамури, задержанного в Израиле

Париж, , 12:49 — REGNUM Франция обеспокоена судьбой заключенного в Израиле гражданина Франции Салаха Хамури, сообщает МИД Франции.

Прошел год с тех пор, как гражданин Франции Салах Хамури был заключен в тюрьму израильскими властями. Франция по-прежнему обеспокоена продолжением его административного задержания, которое было продлено до 30 сентября 2018 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан неоднократно обсуждали ситуацию соотечественника с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Франция просит положить конец административному задержанию Салах Хамури и позволить семье посетить задержанного гражданина Франции.

33-летний гражданин Франции палестинского происхождения Салах Хамури был задержан в Иерусалиме 23 августа 2017 года.

Это не первое его задержание. В 2001 году Салах Хамури был приговорен к пяти месяцам заключения за распространение антиизраильской пропаганды, а в 2005 году он был задержан вместе с сообщниками, состоявшими в организации «Народный фронт освобождения Палестины». До 2011 года Салах Хамури находился в тюрьме.