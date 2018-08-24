Опять «не уберегли»: о «пропаже» и спортивной травме Медведева

Москва, , 12:38 — REGNUM Причиной отсутствия на публике главы российского правительства Дмитрия Медведева может быть не только спортивная травма, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории Константин Емешин. Поясняя корреспонденту ИА REGNUM и всем интересующимся, действительно ли премьер не проводит публичных мероприятий по причине травмы, он напомнил:

«Все люди, и все мы можем и заболеть. Но я знаю, что здоровье высших лиц государства — это тайна, тем более она и врачебная тайна.

Помню, как в советские времена я занимался кардиологией и мы много раз пересекались с начальником Четвёртого главка Евгением Чазовым. Так вот он позволял себе только сказать тост: «За здоровье наших пациентов!». И мы многозначительно улыбались, поскольку знали, что он имеет доступ к здоровью Леонида Ильича Брежнева. И это был забавный тост».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по некоторым сведениям, последний раз на публике Дмитрий Медведев появлялся ровно 10 дней назад, когда встречался с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Несмотря на то, что в графике Медведева было запланировано много мероприятий, все последующие дни на сайте правительства появлялась лишь информация об отправленных им различных телеграммах. Встрече с магаданским губернатором, совещаниям по бюджету и правительственному заседанию так и не суждено было состояться.

Отсутствие Дмитрия Медведева на публичных мероприятиях стало поводом для заявления пресс-службы правительства, известившей о полученной главой правительства спортивной травме и отмене ближайших публичных встреч.

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Напомним, это не первая проблема премьер-министра со здоровьем: после его исчезновения с общественного поля зрения в марте 2017 года было заявлено, что причиной недельного отсутствия на работе стал грипп. По этому поводу президент Владимир Путин в ходе одной из встреч с членами правительства даже пошутил, сказав: «Дмитрия Анатольевича не уберегли».

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