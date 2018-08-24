Немецкие молодежные организации сравнили канцлера Австрии с Гитлером

Эрфурт, Германия, , 12:35 — REGNUM Немецкие молодежные организации Тюрингии выступили против визита в Эрфурт австрийского канцлера Себастьяна Курца, пишет газета Kurier.

23 августа проправительственные молодежные отделения партий «Христианско-демократический союз», «Левые» и «Зеленые» сравнили Курца с маленьким Гитлером (Baby-Hitler), который проводит «человеконенавистническую и расистскую политику». Однако провокация оставила канцлера равнодушным.

«Сатире позволяется очень многое, возможно, даже всё. Я даже не хотел бы это шире комментировать», — сказал Курц, выступая в Эрфурте.

Напомним, правительство Австрии, состоящее из тандема умеренной Австрийской народной партии и правой Австрийской свободной партии, с этого года проводит жесткую политику по противодействую миграции. С 1 июля Австрия является председателем Совета Европейского союза.