Киев, , 12:29 — REGNUM Европейский союз не сможет без Украины стать «завершенным проектом». Об этом украинский президент Петр Порошенко заявил 24 августа в ходе своего выступления на параде в Киеве по случаю дня независимости государства.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет завершённым и совершенным проектом», — подчеркнул украинский гарант.

Следует отметить, что Порошенко открыл военный парад декламацией слов из гимна Организации украинских националистов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко заявил, что украинские военные будут маршировать по Крещатику под гимн Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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