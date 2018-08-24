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Владимирский губернатор пообещала построить набережную за 3,5 млрд

Политика

Обещание содержит газета, выпущенная перед выборами губернатора

Владимир, 24 августа 2018, 12:12 — REGNUM  Губернатор Владимирской области Светлана Орлова пообещала жителям Владимира строительство набережной реки Клязьма, которое должно обойтись в 3,5 млрд рублей. Как сообщил портал «ПроВладимир», информация содержится в агитационной газете, выпущенной специально для жителей Владимирской области. По словам главы области, вопрос сейчас решается в Минстрое, а само строительство может начаться в 2019 году.

Согласно материалу, опубликованному в агитационной газете, протяженность благоустроенного берега составит 2 км. На этой территории должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки, фонтан, кафе на воде, пристань.

«На сегодняшний день инвестиционный проект проходит согласование в Министерстве строительства РФ. Надеемся, что уже в будущем году начнутся работы. И скоро все владимирцы получат новое великолепное место отдыха, с которого можно будет полюбоваться нашим древним городом», — говорится в публикации.

О необходимости строительства набережной Светлана Орлова говорила еще в 2013 году, когда только была назначена на должность врио губернатора.

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Городское благоустройство
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