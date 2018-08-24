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Марин Ле Пен раскритиковала последствия закона о миграции

Политика

Французская организация по защите беженцев и лиц без гражданства зарегистрировала более 60 тыс. заявлений о предоставлении убежища ​​во Франции в период с января по конец июля 2018 года

Марин Ле Пен раскритиковала последствия закона о миграции
Marine2017.fr
Марин Ле Пен

Париж, 24 августа 2018, 12:15 — REGNUM  Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала последствия закона о миграции после публикации цифр организации защиты беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), сообщает Europe1.

Французская организация по защите беженцев и лиц без гражданства зарегистрировала более 60 тыс. заявлений о предоставлении убежища во Франции в период с января по конец июля 2018 года, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Это драматическое последствие закона о мигрантах Эммануэля Макрона, который под видом ускорения процедуры предоставления убежища открыл Францию всем, кто решил во что бы то ни стало в нее попасть», — заявила Марин Ле Пен.

По мнению Марин Ле Пен, сейчас необходимо следовать примеру Италии и немедленно «отрезать шлюзы этой массовой миграции», которые только повысят экономическую, социальную и культурную напряженность.

Законопроект о предоставлении убежища и иммиграции был окончательно принят 1 августа 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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