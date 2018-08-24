«Отношения между РФ и США стали плохи, как во времена маккартизма»

Москва, , 12:19 — REGNUM Отсутствие совместного релиза по итогам переговоров секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона означает, что пока участникам этой встречи нечего сказать миру. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM, заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Нет никаких реальных точек соприкосновения и позитивной повестки, которую можно обозначить и вынести в публичное пространство, — сказал Шаповалов. — Это бывает не только в рамках общения оппонентов, но и союзников. Так или иначе, отсутствие итогового совместного документа — это свидетельство очень серьёзных разногласий, которые существуют между державами».

В этой связи Шаповалов обратил внимание на то, что в настоящее время антироссийская кампания в США набирает обороты и по своему уровню приближается к самым тёмным временам эпохи холодной войны, таким как период маккартизма.

«Те обвинения, которые раздаются со стороны политического истеблишмента США в адрес РФ, не имеют под собой никакой реальной почвы, — пояснил политолог. — Фактически действия американских политиков перестали соответствовать каким-то дипломатическим нормам этикета и превратились сплошную русофобскую пропагандистскую кампанию. Поэтому, конечно, в этой ситуации нам нечего сказать в унисон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Женеве состоялись переговоры между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По словам последнего, именно требования Вашингтона исключили возможность подписания итогового заявления по итогам этой встречи — американская сторона требовала признать в тексте вмешательство России в их выборы, категорически при этом отказываясь от положения о недопустимости вмешательства США во внутренние дела иных государств.

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