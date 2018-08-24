Правительство Кералы переложило ответственность за наводнение на Тамилнад

Кочин, Индия, , 11:52 — REGNUM Правительство штата Керала подало официальное заявление в Верховный суд Индии о том, что оно не считает себя виновным в ужасающих последствиях наводнения, которое унесло жизни более 350 человек.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», в заявлении сказано, что правительство штата Керала предупреждало правительство штата Тамилнад о том, что им необходимо постепенно понижать уровень воды на 139 футов на одной из своих плотин. Однако Тамилнад не прислушался к данному предупреждению, и, в итоге, неожиданно для Кералы произвел сброс всей излишней воды за один раз.

По утверждению правительства Кералы, именно это вынудило их произвести крупный сброс воды на одной из самых больших дамб Идукки, что привело к усилению наводнения и его губительным последствиям.