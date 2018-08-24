Чавушоглу снова в Москве

Станислав Тарасов, , 11:33 — REGNUM

Российско-турецкий политический, дипломатический и военный диалог приобретает невиданную ранее интенсивность. На прошлой неделе в Москве состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулёси Акара и главы Национальной разведывательной организации Турции Хакана Фидана с российскими коллегами. Чуть ранее главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели переговоры в Анкаре в ходе совещания послов и постоянных представителей Турции при международных организациях. Сейчас Чавушоглу в который уже раз прилетел в Москву.

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова обозначила широкую повестку диалога двух министров: предстоящие контакты на высшем уровне, совместные энергетические и экономические проекты, в том числе в свете взаимных расчетов в национальных валютах. Все эти вопросы, конечно, будут затрагиваться в ходе переговоров, но в данном случае главная проблематика все же другая: перспективы сирийского урегулирования, поиск путей разрешения этого конфликта, обсуждение ситуации в Идлибе, единственном регионе Сирии, остающимся в руках незаконных вооруженных формирований. Напомним, что в 2017 году там была создана северная зона деэскалации, ответственность за поддержание стабильности в которой несет Анкара, которая в то же время является вместе с Москвой и Тегераном гарантом перемирия в Сирии.

Турецкие СМИ сообщают, что на Идлиб готовится наступление сирийских правительственных войск, тысячи сирийцев покидают подконтрольные бандам территории через гуманитарный коридор Абу-Духур. Определяется, как действовать дальше, так как, по оценке турецкого издания Daily Sabah, в Идлибе действует «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая «намерена придать новый импульс гражданской войне в Сирии и не может стать частью политического проекта сирийского государства». Проблема не так проста, как кажется на первый взгляд. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя предоставил на заседании Совета Безопасности ООН по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма свой диагноз ситуации. По его словам, снижение активности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии позволило вновь поднять голову «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая может занять место ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Поэтому «окончательно покончить с террористическими группировками можно только сообща», отметил российский дипломат. Кстати, эту же задачу обсуждал в Женеве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на переговорах с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. По всем признакам, сторонам удается не «сжигать мосты» диалога по сирийскому урегулированию, продолжать работу по линии Совбеза ООН, возобновить работу каналов по линии ведомств, в том числе министерств обороны, иностранных дел и начальников генштабов. Хотя американская стороны и продолжает больше педалировать на факт присутствия иранских войск в Сирии. Это, как говорится, открытая часть. А закулисно, по мнению турецкого издания Karar, Вашингтон «стремится ослабить влияние Турции как в Сирии, так и в Восточном Средиземноморье».

Что касается американцев, то, по мнению издания, «для них присутствие Турции в Сирии осложняет ситуацию, а также мешает реализации их планов, основанных на использовании территории, которая находится под контролем курдских сил». И далее: «Для США в участии Турции не было необходимости раньше, во время борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и в нем нет необходимости сейчас, когда решается вопрос о будущем Сирии». В свою очередь австралийское издание The Conversation уточняет, что Вашингтон «теряет возможность использовать Турцию в своей политике относительно «заднего двора» России и Ирана и любыми средствами пытается не допустить или осложнить совместные действия Турции и России на сирийском направлении», создает ситуацию, при которой «Турция переметнулась бы на другой фланг в сирийском вопросе».

При этом перед Анкарой могут поставить вопрос ребром — место в НАТО и переговоры с ЕС, лишив возможности турок балансировать между Западом и Востоком. В Сирии, при наличии определенных проблем, Россия и Турция в союзничестве с Ираном достигли заметных успехов, тогда как США продолжают удерживать — по разным причинам — эти страны в фокусах различных кризисов. На таком фоне российско-турецкий диалог приобретает особое значение. Он укрепляет альянс, созданный президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, направленный на сирийское урегулировании, чтобы также помешать осуществлению любых американских планов, направленных на раздел Сирии.