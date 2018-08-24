МИД РФ о содержащихся в тюрьмах США гражданах: «Никто нами не брошен»

Москва, , 11:16 — REGNUM Власти Российской Федерации пытаются добиться от руководства США облегчения режима содержания в тюрьмах российских граждан. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы (власти РФ) не слезаем, извините за такой жаргон, с американских властей, — сказал Рябков, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Константина Ярошенко и Марии Бутиной. — … Никто нами не брошен на произвол американских тюремных администраций, миграционщиков и кого бы то ни было еще».

По его словам, граждане РФ, попавшие в тюрьмы США, должны иметь возможность пользоваться телефоном и электронной перепиской.

Как передавало ИА REGNUM, в 2010 году в Либерии задержали лётчика Константина Ярошенко, которого власти США обвинили в контрабанде крупной партии кокаина. В 2011 г. суд Нью-Йорка приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

В июле 2018 г. в США задержали гражданку РФ Марию Бутину. Женщину обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации при минюсте США.

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