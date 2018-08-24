Три европейские авиакомпании отменяют рейсы в Иран

Лондон, , 11:13 — REGNUM Несколько европейских авиакомпаний приостанавливают рейсы в Иран, чтобы избежать санкций со стороны США, передает HispanTV 24 августа.

Речь идет о британской компании British Airways, французской Air France и голландской KLM. Они объясняют свое решение нежеланием иметь экономические проблемы.

Напомним, США вышли из «Совместного всеобъемлющего плана действий» (так называемой ядерной сделки с Ираном) в мае этого года, а августе вновь вступили в силу санкции против Тегерана. Вашингтон угрожает ввести санкции против любых зарубежных компаний, которые сотрудничают с Ираном.

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