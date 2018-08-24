В Эфиопии арестованы 800 участников беспорядков последних недель

Аддис-Абеба, , 10:49 — REGNUM До 800 человек увеличилось число арестованных за насильственные действия в Эфиопии, затронувшие различные части страны в последние недели, сообщает агентство Prensa Latina 24 августа.

По словам пресс-секретаря местных властей Бейисы Кумы, в Оромии арестованы 500 человек по подозрению в убийствах, незаконных вторжениях в собственность, сжигании кофейных плантаций и создании баррикад. Они присоединяются к 300 уже содержащимся в тюрьмах, в отношении которых идет расследование о предполагаемом подстрекательстве к насилию.

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Столкновения последних недель носят межэтнический характер. Они начались после того, как весной этого года Абий Ахмед стал премьер-министром Эфиопии — первым представителем этноса оромо и мусульманином на этом посту. Он сменил ушедшего в отставку в результате антиправительственных протестов Хайлемариама Десаленя.

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