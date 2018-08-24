Индонезия строит больницу в Мьянме, штате Ракхайн

Джакарта, , 10:53 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что индонезийское правительство привлекло жителей Мьянмы для строительства больницы в штате Ракхайн, сообщает Antaranews.

«Индонезия строит больницу в штате Ракхайн. Для объединения нации в штате Ракхайн Индонезия привлекла для строительства представителей различных народностей штата», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, строительство больницы в Ракхайне может быть завершено до конца этого года. Она также выразила надежду на то, что совместное строительство больницы укрепит чувства братства в Мьянме.

Индонезия готова помочь правительству Мьянмы решить проблему беженцев населения рохинджа. Индонезийское правительство предприняло ряд усилий для содействия разрешению ситуации.

Индонезия стала первой страной, которая попыталась урегулировать ситуацию с правительствами Мьянмы и Бангладеш.

Индонезийское правительство взаимодействует с различными международными учреждениями и организациями в решении проблемы мусульман рохинджа, включая Организацию Объединенных Наций, Международную организацию по миграции, Международный комитет Красного Креста.

Кроме того, правительство Индонезии организовало межконфессиональную конференцию для религиозных лидеров и направило гуманитарную помощь в штат Ракхайн.

Напомним, мусульмане рохинджа преследуются вооружёнными силами и полицией Мьянмы. Преследование стало ответной реакцией на нападения на пограничные посты в октябре 2016 года неопознанными боевиками.

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