У посольства России в столице Литвы все-таки откроют сквер Немцова

Вильнюс, , 10:20 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 24 августа, напротив здания посольства России по улице Латвю будет торжественно открыт сквер имени Бориса Немцова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На церемонию открытия прибудут глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, дочь Бориса Немцова, представители называющих себя оппозиционными российских политиков и СМИ.

В мае, когда решение о присвоении скверу у посольства РФ имени Немцова было объявлено, российское диппредставительство напомнило, что решение было принято сразу после аналогичного в Вашингтоне.

«Когда участок улицы напротив посольства России в Вашингтоне назвали именем Б. Немцова, он, конечно, уже не смог не собезьянничать», — говоря о решении мэра Вильнюса открыть сквер Немцова, сказал посол РФ в Литве Александр Удальцов.

«Честно скажу: жалко тихий, облюбованный детьми и утками сквер, который теперь, скорее всего, затопчут всякого рода заезжие советчики мэра, представляющие «подлинно демократическую Россию». А детишки, боюсь, заблудятся в бюстиках и именных скамейках», — говорится в заявлении посольства.