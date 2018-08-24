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Подписи в поддержку звезды «Уральских пельменей» проверят в полиции

Политика

В заседании суда объявлен перерыв до 15:00

Екатеринбург, 24 августа 2018, 09:26 — REGNUM  В ходе судебного заседания в Екатеринбурге, адвокаты звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой ходатайствовали о проверке собранных в её поддержку подписей через базы данных МВД. Суд удовлетворил ходатайство и объявил перерыв до 15:00 по местному времени (13:00 по мск), сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Речь идёт о 14 подписях в поддержку Юлии Михалковой при выдвижении её кандидатуры на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Подписи были поставлены под сомнение истцом, и суд первой инстанции удовлетворил требования заявителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ленинский районный суд отменил регистрацию Юлии Михалковой в качестве кандидата в городскую думу Екатеринбурга. С иском выступил её конкурент Рустэм Казыханов, идущий по этому же одномандатному округу от Российской партии пенсионеров за справедливость.

После адвокаты Юлии Михалковой обжаловали данное решение в апелляционном порядке.

Напомним, что актриса зарегистрировалась в качестве кандидата 20 июля по девятому одномандатному округу, как самовыдвиженец. Для этого ей было необходимо собрать порядка 300 подписей в свою поддержку. Однако при проверке часть из них были признаны недействительными.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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