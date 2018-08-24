Школу в Ульяновске, директор которой объявляла голодовку, приняли

Ульяновск, , 09:25 — REGNUM В Ульяновске все школы приняты к новому учебному году. Последней приёмку прошла школа №72, директор которой Людмила Шишкина выдвигалась в областной парламент от оппозиции и, по данным местной прессы, ранее объявляла голодовку и ссылалась на политические причины в отказе принять школу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, «замечания устранили после вмешательства со стороны администрации города Ульяновска и регионального министерства образования».

В этом году к приёмной кампании было предъявлено 407 образовательных учреждений, из них одна школа была не принята — учебное заведение №72 областного центра. Это самая большая по числу учеников школа, в ней учатся около 2 тыс. детей. В результате, как пишет местная пресса, директор Людмила Шишкина, которая была выдвинута в областной парламент от КПРФ, в знак протеста объявила голодовку, заявляя о политических мотивах ситуации. Как уточняет издание 73online, 10 августа решением суда она была снята с предвыборной гонки, так как выяснилось, что кандидат состоит в партии «Единая Россия». На это решение была подана жалоба в Верховный суд.

В результате школа №72 была принята последней. 23 августа приёмная комиссия подписала соответствующий акт. Как пишет местная пресса, директора школы госпитализировали.

С критикой в адрес руководства образовательного учреждения выступила министр образования и науки Наталья Семенова, отметив, что «директор полностью отстранилась от руководства учебным заведением, из-за чего при приемке было вынесено 44 замечания, которые касались нарушения целостности линолеума, незакрепленных шкафчиков и ряда других замечаний».

«Если бы директор действительно была бы обеспокоена своей образовательной организацией и понимала бы, что до нового учебного года остается всего несколько дней, то она бы не допустила этого. Однако руководителем данной школы не было принято никаких мер, и мы вынуждены были ввести внешнее управление, была создана комиссия по устранению этих замечаний. Причем, кроме такого большого количества нарушений, в школе было порядка 12 арендаторов, то есть две третьих помещений занимали различные организации. Понимая, что увеличение числа детей идет серьезное, директор не предпринимала никаких решений по освобождению занимаемой территории для введения учебных кабинетов под образовательный процесс. За короткий срок внешняя комиссия приняла решение по выводу арендаторов из здания, уже восстановлено ограждение и освещение», — заявила Наталья Семенова.

Напомним, в сентябре в регионе пройдут выборы в областной парламент.