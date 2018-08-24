Избирком Якутии потратит из бюджета 77,6 млн рублей на доставку бюллетеней

Якутск, , 09:29 — REGNUM Избирательная комиссия Якутии накануне выборов главы региона объявила 16 аукционов, цель которых найти компанию, которая обеспечит авиадоставку документации и бюллетеней в отдалённые труднодоступные населённые пункты республики. На эти цели из бюджета потратят 77,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

Читайте также: Досрочное голосование в Якутии разочаровало оленеводов

Победителем 16 аукционов, объявленных избиркомом, стала компания «Полярные авиалинии». Аренда одного часа полёта её воздушного судна стоит почти 270 тыс. рублей. Закупки объявлялись отдельно по каждому району Якутии, их сумма зависит от количества часов, которые необходимо будет провести в воздухе для доставки необходимого объёма документов. Дороже всего обойдётся доставка бюллетеней по Оленёкскому и Булунскому районам — 13,8 и 10,5 млн рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне выборов в Госдуму РФ в 2016 году избирательной комиссии Якутии запретили доставлять необходимые грузы или брать попутчиков в труднодоступные точки, куда члены ЦИК отправлялись для досрочного сбора голосов за депутатов Госдумы. Такое соблюдение дисциплины жители отдалённых мест, с которыми отсутствует дорожное сообщение, восприняли с непониманием.

Читайте также: В Якутии авиадоставка избирательных документов обойдётся в 92 млн рублей

«Мы услышали немало нареканий со стороны жителей. И их можно понять: трудно объяснить, почему нельзя захватить груз или людей, если летит пустой вертолет с двумя членами участковой избирательной комиссии на борту и переносным ящиком для голосования», — рассказывал возглавлявший тогда ЦИК Якутии Анатолий Кривошапкин.