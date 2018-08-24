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МИД Франции прокомментировал ситуацию с сирийскими беженцами

Политика

Более 5,6 миллионов сирийских беженцев находятся в Европе

Париж, 24 августа 2018, 09:33 — REGNUM  Франция обеспокоена сложившейся ситуацией в отношении сирийских беженцев, сообщает МИД Франции.

«Более 5,6 миллионов сирийских беженцев находятся в Европе. Эти люди бежали от насилия и опасности. Их возвращение должно быть добровольным и гарантировать им достойную и безопасную жизнь», — говорится в заявлении МИД Франции.

В этом году произошла самая большая миграция с начала конфликта в Сирии. С января 2018 года около 920 тыс. мигрантов покинули страну и все международное сообщество насторожилось о рисках гуманитарного кризиса. В нынешних условиях возвращение беженцев на родину невозможно.

Франция считает, что только согласованное политическое решение в соответствии с резолюцией № 2254 Совета Безопасности ООН создаст условия для «безопасного, достойного и добровольного возвращения беженцев».

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Миграционный кризис в Европе
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