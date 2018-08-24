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Президент Польши поздравил жителей Украины с Днем независимости

Политика

Варшава выражает неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Варшава, 24 августа 2018, 08:57 — REGNUM  Глава Польши Анджей Дуда поздравил с 27-й годовщиной независимости Украины президента Петра Порошенко и жителей страны. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Хочу заверить Вас в уважении к украинскому народу», — отмечается в поздравлении Дуды.

Президент Польши также добавил, что Варшава выражает неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 24 августа 2018 г. в столице Украины в честь Дня независимости пройдет военный парад.

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Украина и Польша
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